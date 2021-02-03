دليل الأفلام الجديدة بدور العرض السينمائي هذا الأسبوع: 7 عربي وأجنبي

تعرض دور العرض السينمائية المصرية أفلام جديدة هذا الأسبوع، وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها تستعرض دليل الأفلام الجديدة التي اختلفت ما بين الدراما والرعب والغموض والكوميديا والمغامرات، لاسيما أن مشاهدة الأفلام في السينما لها طابع مميز يختلف عن مختلف المنصات.

وجاءت تفاصيل الأفلام على النحو التالي:

Wrong Turn

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين يذهبون إلى التنزه، ويظهر لهم مجموعة من البشر الذين عاشوا في الجبال منعزلين لمئات السنين، وتبدأ معركة بين الفريقين للبحث عن النجاة.

الفيلم بطولة ماثيو مودين، وإيما دومون، وشارلوت فيجا، وديزي هيد، ودانيال ر. هيل، وبيل ساج، والمخرج مايك بي نيلسون.

The Night Clerk

تدور أحداث الفيلم حول مراقب في الوردية الليلية في فندق، تتمحور وظيفته حول مراقبة ما يدور داخل المكان، ويجد نفسه متورطًا في جريمة قتل.

وأبطال الفيلم هم آنا دي أرماس، وتاى شريدان، وهيلين هانت، وجوناثان سيشايش، ودي. إل. ووكر، وجاك جراي، والمخرج مايكل كريستوفر.

Reunion

تدور أحداث الفيلم حول امراة حامل تعود لمنزل عائلة أجدادها الذين توفوا حديثًا، لتقضي بعض الوقت مع والدتها، فيتحول لم الشمل لكابوس مخيف.

أبطال الفيلم هم جوليا أورموند، وإيما دريبر، وجون باخ، ونانسي برنينج، وكوهين هولواي، وافا كين، والمخرج جيك محافي.

The Little Things

تدور أحداث الفيلم حول ضابط الشرطة يتعاون في مهمة لتعقب قاتل متسلسل، ما يجعل الثنائي يقعا في اختبارات عديدة.

أبطال الفيلم هم رامي مالك، ودينزل واشنطن، وجاريد ليتو، وصوفيا فاسيلييفا، وكريس باور، والمخرج جون لي هانكوك.

Skylines

تدور أحداث الفيلم حول فيروس يهدد بتحويل كائنات على الأرض لمواجهة البشر، فيقوم الكابتن روز بقيادة فريق من المرتزقة لإنقاذ البشرية.

أبطال الفيلم ليندسي مورجان، ورونا ميترا، وجيمس كوزمو، وألكسندر صديق، ودانيال برنهاردت، ويايان رويان، والمخرج ليام أودونيل.

شاومينج

تدور أحداث الفيلم حول الغش الذي يظهر بين الشباب في المرحلة الثانوية، على مواقع التواص الاجتماعي.

أبطال الفيلم هم بيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، وأحمد سلطان، وتوني ماهر، وحامد الشراب، وطاهر أبو ليلة، والمخرج شادي أبو شادي.

قبل الأربعين

تدور أحداث الفيلم حول الرعب النفسي وحكايات تتعلق به. والفيلم بطولة بسمة، وإيهاب فهمي، وداليا مصطفى، وأحمد حلاوة، والمخرج معتز حسام.