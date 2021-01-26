رامي رضوان: يجب صناعة أفلام ومسلسلات من عروض احتفالية عيد الشرطة

هنأ الإعلامي رامي رضوان، رجال الشرطة، والمواطنين، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ69 للشرطة، والذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، موضحا أن احتفالية عيد الشرطة كانت رائعة وأكثر من رائعة، والعروض أكثر من رائعة، ويمكن أن يصنع منها أفلام ومسلسلات كما حدث في مسلسل الاختيار، وكما يفعلون في هوليود ويخترعون أبطال ولكننا في مصر لسنا في حاجة لاختراع أبطال.

الجدل حول ثورة يناير

وأضاف «رضوان» في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، أنه بالنسبة لثورة يناير، فهناك فئات تتحدث وتختلف حولها، والبعض يعتبرها نوعا من الماضي وينظر إلى المستقبل، ولكن هناك حالة من التعبير عن الرأي بالتخوين، مشيرا إلى أن كثير من المشاركين في ثورة يناير كانوا نبلاء وطلباتهم كانت نبيلة.

وتابع الإعلامي: «أن تطلق عليها نكسة أمر غير جيد، وقد يكون الله أراد أن يفضح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ونتخلص منهم ومن الادعاءات الزائفة التي يقولونها حول الدين، وبالفعل حدثت مشكلة عقب 25 يناير، ولكن لا يمكن أن نلوم الثورة والثوار على ذلك، وربنا أراد أن يفضح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية».

هل حققت الثورة أهدافها؟

ولفت إلى أن «هناك فئة أخرى من الشباب يتحدثون عن أن الثورة لم تحقق أهدافها، ولكن دعونا ننظر إلى ثورات الربيع العربي في اليمن وسوريا وتونس، التي يقولون إنهم حصلوا على مكتسبات، ولكن انظروا إليهم حاليا وهم في الشوارع ويرفعون لافتات حول المعيشة الاقتصادية الصعبة.. ولكن في مصر بالفعل لا نستطيع إنكار التحديات، ولكننا نعيش في استقرار وأمن، وكنا في مرحلة ما لا نستطيع النزول إلى الشارع، وهناك مدارس وجامعات وطرق وكباري وبنية تحتية، وإنجازات كبيرة عندما نقارنها مع الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي في 2011، يجب أن نقول: فضل ونعمة».

وشدد على أن «البعض لا يريد ذكر ثورة يناير وكأنها عيب، وكأن الدستور في بلدنا لا ينص عليها، أو الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يذكرها».