شاكر: الرئيس السيسي يعتبر الكهرباء «مسألة أمن قومي»

واجهت مصر مشكلة كبيرة في الكهرباء خلال قبل نحو 7 سنوات، ومع دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعتبر الكهرباء «مسألة أمن قومي»، أعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة «خطة عاجلة»، تضمنت إنشاء محطات جديدة وصيانة دورية للمحطات الموجودة بالفعل، حيث نجحت الوزارة حسب ما أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في الانتهاء من برامج الصيانة بنسبة 100%، وساعدت وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير الطاقة المطلوبة، فضلا عن نجاح الوزارة في إضافة 28 ألف ميجاوات مؤخرا إلى الأحمال، لتقديم خدمة أكثر تميّزا للمصريين.

وخلال إلقاءئه بيان الوزارة ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022» الذي تتبناه الحكومة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، أكد شاكر أنّ الوزارة وضعت حلولا عملية لزيادة القدرات المتاحة دون تكاليف إضافية، ورفع كفاءة المحطات الكهربائية من الدائرة البسيطة إلى المركبة دون استهلاك وقود أكثر.

خطة للحد من الانبعاثات المركبة

كما وضعت وزارة الكهرباء خطة للحد من الانبعاثات المركبة من خلال من منظومة متكاملة، حيث أكد «شاكر» نجاح الوزارة في تقليل الانبعاثات بنسبة وصلت إلى 20% بما يعادل 70 طنا.

وزير الكهرباء: نعمل باستمرار لتوفير الطاقة بكفاءة

وأضاف شاكر أنّ تطوير وضع الكهرباء وقدراتها تمّ في وقت قياسي، حيث جرت تغذية المشروعات القومية بالكهرباء في شرق العوينات وتوشكى وسيناء وغيرها من المشروعات، مؤكدا في الوقت ذاته أنّ الوزارة تعمل باستمرار لتوصيل الطاقة بكفاءة، خاصة المشروع القومي لتنمية شمال سيناء، من خلال قدرات 500 كيلو وات في منتصف سيناء، وربط شمال سيناء بالشبكة الموحدة، وزيادة القدرات بما يمكن من الربط مع الأردن وخط الخليجي، متابعا: «هذا يكلفنا 9 مليارات تنتهي خلال سنتين».

وقال وزير الكهرباء، إنّ خط الساحل الشمالي يستطيع الربط المستقبلي مع المشروعات النووية من خلال شبكة قومية على أرقى مستوى، وتقديم الخدمة بجودة العالية، موضحا أنّه يتم تقديم خدمة متميزة بكفاءة عالية.