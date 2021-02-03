«بحوث الإسكان»: لم نخطر رسميا بمعاينة عقار «حريق الدائري» ولا يمكن هدمه دون الرجوع لنا

قال الدكتور أحمد الجابري، عميد معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، إنَّ المعهد لم يتلق أي إخطار رسمي من الجهات المعنية، لفحص ومعاينة عقار الهرم المحترق، حتى الآن.

وأكّد «الجابري» أنَّه تلقى بعض التساؤلات حول عقار الهرم المحترق، ولكنها كانت تدور في إطار الاستشارات الفنية فقط، كالسؤال عن إمكانية استخدام المياه لإطفاء الحريق، وذلك بعد استمرار اشتعال النيران داخله لفترة طويلة.

وأشار إلى أنَّ المعهد لم يأخذ أي خطوة نحو الحوادث الخاصة بالعقارات، إلا في حالة تلقيه إخطار رسمي من الجهة المعنية، سواء الحي أو المحافظة، وإذا كان الحادث داخل أحد من المدن الجديدة، يتمّ إخطار المعهد من قبل رئيس جهاز المدينة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، بالتدخل لفحص العقار اللاحق به الحادث، وهو ما حدث في حادث ميل عقار منطقة الزمالك.

وعن دور معهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، أوضح «الجابري»، أنَّ دور المعهد يكمن فى الإستشارة الفنية، أي يرسل المعهد لجنة فنية لمعاينة العقار، ومن ثم تقديم تقرير بحالة العقار، للجهات المعنية، ومن ثم تقوم هي بتنفيذ القرار: «نحن نوصي فقط بحالة العقار، وليس لنا سلطة التنفيذ».

وأوضح أنَّ ليس في جميع الحالات يتمّ إقرار قرار إزالة للعقار المتعرض لحادث ما، فهناك بعض الحالات التي يصلح فيها علاج العقار ويكون أفضل من هدمه وإعادة بنائه، وذلك يتوقف على حالة العقار، ويختلف بإختلاف الحادث والأضرار التى لحقت بالمبنى نتيجة للحادث.

وأكّد «الجابري» أنَّ عقار الهرم المحترق، لا يمكن إزالته، قبل الرجوع لمعهد المواد بالمركز القومي لبحوث الإسكان، أو لإحدى كليات الهندسة، لفحصه فنيًا، من خلال معاينة واختبار المبنى، وإعادة تصميمه وقوة الخرسانات بالمبنى، ولا يعتمد الرجوع للمكاتب الإستشارية، بل الإستعانة بالجهات الحكومية.

عمارة الهرم المحترقة كما تمّ تداولها خلال الأيام الماضية، توجد بالقرب بجوار الطريق الدائري، ومكونة من 14 طابقًا بكل واحد منها 9 شقق، بإجمالي 108 شقق، بجانب المحال والمخزن بالدور الأرضي، حيث نشب حريق داخل مخزن كاوتش، السبت الماضي، واستمر الحريق أكثر من يوم، مما أصاب الذعر داخل المنطقة، وتسبب في توقف حالة المرور في الساعات الأولى من الحريق.