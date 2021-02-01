فيديو.. ميول في عقار الهرم المحترق وأصوات «طرقعة» في الأعمدة والحوائط

قال مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، إنّ مسؤولي المحافظة لاحظوا نسبة ميل في العقار الذي نشب فيه حريق بمخزن كاوتش بجوار حي الهرم قرب الطريق الدائري، والتابع لمركز ومدينة كرداسة، بعد تأثر أعمدة وحوائط العقار بدرجات الحرارة المرتفعة بسبب الحريق المتواصل منذ السبت الماضي.

قرار إزالة العقار بيد اللجنة

ولفت المصدر إلى أنّ اللجنة التي تشكّلت لمعاينة العقار عقب إخماد الحريق على الطبيعة، تضم مهندسين من إدارة إسكان المحافظة، وأساتذة متخصصين من كلية الهندسة لبيان مدى تأثر العقار بشكل كلي «أعمدة وحوائط»، بتأثر النيران ودرجات الحرارة، خاصة أنّه حتى الآن يتم سماع أصوات «طرقعة» في الأساسات، إضافة لسقوط أجزاء من العقار وانهيار قطع من أسقف الأدوار السفلية، وقرار إزالة العقار سيكون بيد اللجنة التي جرى تشكيلها لمعاينة العقار.

العقار يضم 108 وحدات سكنية

وأوضح المصدر أنّ قرار إزالة العقار المحترق، تحدده اللجنة المشكلة لتقرير مصيره، حيث إنّ العقار مكون من 14 طابقا، في كل طابق 9 شقق، بإجمالي 108 شقق، بخلاف المخزن والمحلات الموجودة بالدور الأرضي، متابعا أنّ العقار يسكن به 10 شقق فقط من الوحدات السكنية بالعقار، والمأهول بالسكان من 6 لـ9 شقق فقط.

إخلاء العقارات المجاورة

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة كرداسة، وإدارة المتابعة في المحافظة، بالتواجد الدائم على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة، وتأمين حركة السير على الطريق الدائري.

مواد كيميائي سبب الاشتعال

ولفت المصدر، إلى أنّ أجهزة المحافظة نسّقت مع قوات الشرطة لإخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار الذي تتجدد فيه النيران بمخزن كاوتش، لوجود مواد كيميائية سريعة الاشتعال داخله، ما أدى إلى تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، كما أنّ درجات الحرارة الناتجة عن الحريق أثرت على الأعمدة الخرسانية الموجود بالمخزن.

وكان اللواء أحمد اللواء راشد، محافظ الجيزة انتقل إلى موقع الحريق الذي نشب بمخزن كاوتش بجوار حي الهرم التابع لمركز ومدينة كرداسة، لمتابعة عمل رجال الحماية المدنية بعد اشتعال النيران مجددًا بالمخزن.