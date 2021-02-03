«الكهرباء»:الرد على 99.6% من شكاوى ذوي الإعاقه السمعية وصعوبات التخاطب

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، إن نسبة الرد على الشكاوى الواردة عبر تطبيق «واصل» بلغت 99.6%.

وذكر المصدر، أن هذا التطبيق يمكن من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى لغة الإشارة، ليستفيد منه الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التخاطب إلى شركات التوزيع المسؤولة، والتي تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

ولفت إلى أن أكثر أنواع الشكاوى الواردة عبر تطبيق «واصل»، يرتبط بالفواتير وعدم دقتها، إضافة إلى وجود شكوى خاصة بانقطاع فترته، أو الاستفسارات الخاصة بالكهرباء، ومعرفة كيفية التعامل مع خدمة معينة.

تزويد مراكز الخدمه بشاشات لمس

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن تطبيق «واصل» سيتم تنزيله على جميع أنواع الهواتف، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن ليس كبيرًا، ولكن ما يُقدم يتم التواصل معه فورًا وحل مشكلته، كما أن مراكز الخدمة الموجودة على مستوى شركات الكهرباء أصبح بها شاشات لمس لتسهيل الخدمة لمتحدي الإعاقة.

الخدمات الجديدة تساعد الأشخاص ذوي الهمم من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة

وأوضح المصدر، أن الخدمات الجديدة التي تقدمها وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، ضمن الخدمات المرقمنة والحديثة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة لخلق مجتمعٍ دامجٍ، وتهيئة البيئة الملائمة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، وتأتي تنفيذًا لاتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر يوليو من العام الماضي لتوفير خدمات الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها

وأشار المصدر إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية، لافتًا إلى استمرار وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعطاء أهمية وأولوية لإتاحة الخدمات لكل فئات المجتمع وتحسين جودة الخدمات واستدامة تقديمها إيمانا بأهمية الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين.