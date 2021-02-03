بعد «باشا وبيه».. رئيس النواب يطلب حذف كلمة «كوالتي» من المضبطة

طلب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الاستماع لبيان وزير الكهرباء بالجلسة العامة لمجس النواب اليوم حذف كلمة Quality أو " كواليتي " من المضبطة، بعدما وردت في كلمة النائبة نانسي نعيم النائبة عن محافظة سوهاج، وطلب رئيس المجلس، اضافة كلمة جودة محلها.

وكان رئيس مجلس النواب قد طلب في جلسة سابقة، حذف كلمتي «باشا وبيه» من المضبطة.

وقال جبالي معلقا: "ارجو إلغاء الكلمة من المضبطة لأنها باللغة الانجليزية وأرجو من السادة النواب الحرص على التحدث باللغة العربية تماما"، وجاءت المحذوفة من المضبطة متضمنة في حديث النائبة نانسي نعيم أثناء تعليقها على بيان وزير الكهرباء، حيث تحدثت عن جودة الخدمة وأهميتها واستخدمت كلمة «كواليتي» بدلا من كلمة «جودة».

وشهدت الجلسة إلقاء بيان وزير الكهرباء، الذي علق عليه عددا كبيرا من النواب، منتقدين ارتفاع فواتير الكهرباء والعدادات الكودية وقراءات العدادات.

وطالب النائب حاتم عبد العزيز، نائب محافظة الشرقية، بالغاء احتكار الوزارة وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لإحداث منافسة خصوصا وأن الأسعار مرتفعة، ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن هناك تضاربا في أسعار العدادات.

وعلى جانب أخر، قال النائب عمر قطامي، عضو مجلس النواب، أن مصر نورت بفضل جهود القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس السيسي، وأضاف معقبا على بيان وزير الكهرباء: لم نشعر بأي انقطاع للكهرباء، لافتا إلى أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المواطنين في منطقة الواحات التي يوجد بها أكثر من 3 ألاف أسرة لم تصلها الكهرباء، قائلا: الكهرباء عندهم تأتي ساعتين بالنهار وساعتين بالليل فقط.

وطالب النائب خلال الجلسة العامة، بإحلال وتجديد الشبكات في حي الهرم، موضحا أن الكابلات الموجودة قد تتسبب في حدوث مشاكل وحرائق، مطالبا بإيجاد نظام للتعامل عن بعد لقراءة العدادات حتى تتلاشى مشاكل التقديرات الجزافية مما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن.