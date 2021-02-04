8 خطوات لتجنب سرقة بياناتك عن طريق رمز الاستجابة QR Code

اتجهت الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، إلى تقليل استخدام الكاش، والدفع بواسطة القنوات الإلكترونية؛ إذ يمكن للمواطنين سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية، من خلال رمز الاستجابة السريع «Qr Code»، بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة.

ورمز الاستجابة السريعة QR هي رموز شريطية ثنائية الأبعاد، تُستخدم لتمكين المستخدمين من الوصول إلى البيانات أو الموارد المستندة إلى الويب، مثل: عناوين URL)؛ إذ توفر طريقة سريعة للوصول إلى موقع ويب، أو تسجيل الدخول لتطبيق ما، كما يحدث مع إصدار تطبيق واتساب للويب، أو حفظ معلومات نصية أخرى في جهاز محمول، كما تجعل من السهل الرد على حملات التسويق، أو جمع المزيد من المعلومات حول منتج ما.

وفي هذه الصدد، تستعرض «الوطن» بعض الطرق التي تمكنك من الحفاظ على بياناتك وتجنب الرموز الضارة، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

لا تثق في رموز QR بشكل كبير

1- ضع في اعتبارك مصدر الرمز، ويفضل مسح الرموز التي تقدمها المصادر الموثوقة فقط، وقبل المسح تحقق من الرمز عن طريق البحث عن دليل على أنه ضار؛ إذ يمكنك التحقق من وجود ملصق قد يكون موجود على الرمز لخداعك.

2- إذا كنت في مكان عام يجب عليك مسح الرموز الموضوعة في أماكن بارزة فقط داخل المكان، لتقليل مخاطر مسح رمز ضار قد يقدمه أحد الأشخاص.

3- أثناء مسح الرمز؛ تحقق من المطالبات في هاتفك التي تشير إلى ما سيفعله الرمز، وإذا بدأ الرمز بإجراء غير مرغوب فيه، فاستعد لإغلاق المتصفح أو قطع الاتصال إذا بدأت مكالمة هاتفية غير متوقعة.

4- إذا كنت تستخدم رموز QR لتسجيل الدخول لموقع أو خدمة ما، اسأل الشركة عن سياسة الخصوصية الخاصة بها التي توضح بالتفصيل كيفية جمع بياناتك الشخصية وتخزينها، وهل تستخدمها أم تبيعها لجهات خارجية.

5- يمكنك دائما اختيار عدم إجراء المسح، وانتقل مباشرة إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية لتحديد موقع المعلومات المعلن عنها، ضمن رمز الاستجابة السريعة.

لا تشارك المعلومات الشخصية أو معلومات الدفع

6- تجنب مشاركة بياناتك الشخصية أو بيانات تسجيل الدخول أو بيانات الدفع.

7- إذا كنت تستخدم رموز QR لتتبع انتشار الفيروس قدم فقط الحد الأدنى من معلومات الاتصال الشخصية التي تطلبها الحكومة، مثل: اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك فقط.

8- كن حذرا من الروابط المختصرة، إذ تُستخدم أدوات تقصير الروابط بشكل شائع لإخفاء الروابط المؤدية إلى مواقع الويب الضارة، ويجب تجنب الرموز التي تؤدي إلى رابط مختصر، ومن الأفضل دائما تجنب الروابط المختصرة من مصادر غير معروفة.

استخدم تطبيق أمان لفحص رموز QR

وتتضمن بعض تطبيقات مكافحة الفيروسات أدوات لفحص رموز QR؛ إذ تتيح لك فحص رموز الاستجابة السريعة قبل مسحها بجهازك، عن طريق التحقق من وجهة عناوين URL، وفحص الإجراءات المطلوبة بواسطة الرمز الممسوح ضوئيا، ويمكنها تنبيهك إلى أن الرمز قد يكون ضارا.

وعليك تجنب تنزيل تطبيق منفصل لقراءة رموز QR؛ لأنه قد يكون ضارا؛ إذ تحتوي معظم الهواتف الذكية الحديثة بالفعل على ميزة مدمجة لمسح هذه الرموز ضوئيا، ويمكن لكاميرات الهاتف مسحها بسهولة أيضا.