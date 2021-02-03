فوز البروفيسور علوي شهاب بجائزة «الإمام محمد عبده العالمية»

أعلن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية «CCSS»، فوز البروفيسور علوي شهاب، المبعوث الخاص لرئيس إندونيسيا ووزير الخارجية السابق، بـ«جائزة الإمام محمد عبده العالمية» في دورتها الأولى لعام 2020.

وقال المركز، في بيان أصدره اليوم، إن الجائزة تحمل اسم أحد أعلام الفكر الإسلامي بالعالم في العصر الحديث، وهو مفتي الديار المصرية الإمام محمد عبده.

وأضاف البيان، أن «الإمام محمد عبده هو رائد التجديد الإسلامي الأول من دون منازع، وقد أسهمت أعماله في عملية الإصلاح الديني على امتداد العالم الإسلامي من جاكارتا إلي داكار، كما أنها أعطت الأسس الشرعية والعقلية للمنهج الوسطي، كإطار للفكرة والحركة في الدول الاسلامية».

وتابع: «حين يريد المسلمون اليوم أن يشيروا إلى رمز للمعرفة الواسعة، والاجتهاد الفقهي، والتحديث المجتمعي، والبعث الحضاري .. فإنما يشيرون إلى الإمام محمد عبده».

يذكر أن البروفيسور علوي شهاب، هو مفكر وسياسي إندونيسي معاصر، له إسهامات بارزة في مجال الفكر الإسلامي، اعتمادًا على المدرسة الأزهرية الوسطية.

وتخرج البروفيسور علوي شهاب، في جامعة الأزهر، وحصل على أكثر من درجة للماجستير والدكتوراه من أكثر من جامعة، كما عمل أستاذًا زائرًا بجامعة هارفارد.

في عام 1994 أصبح شهاب، وزيرًا في حكومة إندونيسيا، وفي عام 1999 تولى منصب وزير الخارجية، وفي عام 2015 زار مصر والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمبعوث خاص لرئيس جمهورية إندونيسيا، إذ أشاد بجهود القاهرة في تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو منارة الإسلام المعتدل في العالم، وفي رحابه يتشكل الفكر الوسطي للطلاب الإندونيسيين.

وقال الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، إن الدكتور علوي شهاب، مفكر وسياسي آسيوي مرموق، وهو واحد من الذين يعملون باستمرار على المواجهة الشاملة للإرهاب والتطرف الديني، كما أنه ينتمي إلي المدرسة الأزهرية العريقة، التي يحتل الإمام محمد عبده مرتبة رفيعة بين نخبة أعلامها في الألف عام الماضية.

ومن المقرر أن يلقي البروفيسور علوي شهاب محاضرة تذكارية بمقر مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية بحي جاردن سيتي بالقاهرة، في أول زيارة قادمة له إلى مصر، كما يقوم الكاتب أحمد المسلماني رئيس المركز بتسليم درع الحائزة إلى سفير جمهورية إندونيسيا في القاهرة.

جدير بالذكر أن مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية مؤسسة تفكير مصرية تعني بقضايا الشرق الأوسط والعالم.