«الغضبان» يتسلم جائزة أفضل محافظ عربي

تسلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي، والتي تمنحها دولة الإمارات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك خلال حفل أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والجامعية والشبابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بديوان عام محافظة بورسعيد.

وسلم الجائزة للمحافظ أعضاء وفد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، برئاسة السفير ناصر القطحاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والدكتور عزام أرميني المستشار بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور عادل السن بالمنظمة العربية.

وأعرب اللواء عادل الغضبان عن خالص امتنانه للحصول على جائزة التميز الحكومى العربى والتى تعد فخرًا للمصريين كافة، باعتبارها جائزة للدولة المصرية نظرًا لتضافر وتعاون كافة مؤسسات الدولة، ما جعل من بورسعيد قاطرة تنمية مصر من خلال إطلاق مشروعات تقام لأول مرة بالدولة المصرية على أرض المحافظة، وأهمها أنفاق بورسعيد العملاقة التى تربط قارة آسيا بقارة افريقيا وإقامة أكبر منطقة حرة اقتصادية وأكبر منطقة لوجيستية وأكبر مزارع سمكية في العالم بشرق بورسعيد، إضافة إلى مشروع حقل ظهر الواعد غرب المحافظة.

وذكر أن هذه المشروعات التنموية والخدمية العملاقة تتواكب مع إطلاق 48 خدمة رقمية بالمحافظة، وكذلك منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد لأول مرة هذا المشروع الصحي القومى لكافة المواطنين بالدولة.

وأضاف المحافظ أن الدولة تستهدف البنية التحتية فى كافة المجالات ورفع كفاءتها بما يحقق حياة كريمة للمواطنين.

ووجه المحافظ الشكر للسفير ناصر للقحطانى نظرًا لجهده فى إقامة التكريم بالمحافظة، مؤكدًا أهمية مسابقة التميز الحكومي في الارتقاء بالنظام الإداري فى الدول العربية وتبادل الخبرات ودعم أعمال التنمية التى تتم بمختلف للدول العربية.

ومن جانبه، أكد مدير المنظمة العربية للتنمية الإدارية على أن التميز الحكومي العربي من أهم الخدمات التي تقدمها المنظمة للدول العربية، مستعرضًا أنواع وأهداف الجوائز التي تقدمها المنظمة وأهميتها من حيث نشر ثقافة الجودة والتنمية بالمؤسسات الحكومية بما يحقق الأداء الأفضل فى البلدان العربية.

ولفت إلى أن معايير اختيار أفضل محافظ تتمثل في الإنجازات التي حققها المحافظ خلال فترة توليه المنصب.

يذكر أن رؤية الجائزة تقوم على منحها لحكومات عربية، منهجها التميز، تتبادل خبراتها، هدفها خدمة المجتمع، وتنافسيتها عالمية، كما تٌمنح الجائزة لكافة الجهات الحكومية والموظفين في الدول العربية ممن تنطبق عليهم شروط المشاركة والمستوفية لمتطلبات ومعايير كل فئة من فئات الجائزة ،وللجائزة عدة أهداف أساسية، أبرزها نشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، واعتماد التميز كنهج رائد في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء، وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة والدولة، إضافة لخلق فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية.