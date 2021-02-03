فحص 8412 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن فحص 8412 طفلًا حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يناير الماضي، ضمن مبادرة السمعيات، وهي إحدى مبادرات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للكشف الطبي على الأطفال حديثي الولادة، التي تنفذها وحدات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بمراكز المحافظة، برعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له اليوم، أنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 8412 طفلاً حديث الولادة خلال شهر يناير الماضي، لافتاً إلي أنه حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف عليه مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيراً إلي أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

علي جانب أخر نظمت مديرية الصحة قافلة طيبة بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للاهتمام بصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال – الباطنة – الأسنان – الجلدية – القلب والصدر»، وذلك لضمان توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لكافة الفئات المستهدفة.

أكد وكيل وزارة، على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية بصفة دورية ومستمرة لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان للمواطنين، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

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