رئيس مدينة سفاجا تحظر التصوير بالمستشفيات: لن أسمح بمضايقة الطاقم الطبي

حذرت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا من تصوير أي شخص للمرضى في أسرّة المستشفى، مشددة على أنَّه في حالة المخالفة يتمّ اتخاذ الإجراءت القانونية وذلك حتى تستطيع الأطقم الطبية تقديم أوجه الرعاية الطبية بالشكل المطلوب.

وكشفت رئيس مدينة سفاجا، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنَّ هناك لجنة من الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مخصصة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، ومتابعة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة.

وأكّدت تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في كل منشأة حكومية أو خاصة بكل حزم وشدة، لافتة إلى متابعة تأمين المستشفي والتشديد على عدم التهاون في أي أخطاء، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وكلفت لجنة للمرور على المستشفى للوقوف على تلافي كل الملاحظات الوارده بتقرير جهاز شئون البيئة، موضحة أنَّ اللجنة تعمل بالتنسيق مع إدارات الأزمات والبيئة والمخازن وإدارة الحماية المدينة ويتم تقييم أماكن التخزين ومعرفة مدى صلاحيتها للتخزين ومراجعة الاشتراطات بالتنسيق مع مسئولي الصحة بالمدينة.

كانت تفقدت رئيس مدينة سفاجا عددا من المنشآت الحكومية للوقوف على مدى جوده الخدمة المقدمة للمواطنين ومدي الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، ومتابعة الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمدينة.