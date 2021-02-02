رئيس سفاجا تتفقد إنشاء مدرسة ومشروعات جارٍ تنفيذها بالمدينة «صور»

أجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعملية إنشاء مدرسة جديدة للتعليم الأساسى بمنطقة تقسيم الشباب، وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وأعمال النظافة والتجميل بطريق كيلو 3، وميدان السوق، رافقها خلال الجولة عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذى، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تفقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، عددًا من المنشآت الحكومية للوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومتابعة الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية التابعة للمدينة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، ومتابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من عقبات بالتزامن مع الأعمال اليومية في شتى القطاعات.

وأكدت «المغربي» أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة لا تألو جهداً فى الارتقاء ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير العديد من المدارس بنطاق المدينة، مؤكدةً ضرورة تفعيل دور المشاركة المجتمعية وإشراك المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المدينة حفاظاً على الصالح العام.

وكلفت «المغربي» إدارات البيئة والنظافة والمتابعة الميدانية والزراعة بعمل حملة نظافة بمنطقة كيلو 3 ومحيط مكتبة الطفل بجانب قص وتقليم وتهذيب الأشجار، كما أمرت مدير الإدارة الهندسية بسرعة عمل الترميمات لأحواض الأشجار وأعادة زراعتها من جديد.

وشددت خلال جولتها، على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ومراعاة البعدين البيئى والجمالى فى اختيار الألوان المناسبة خلال تنفيذ أعمال دهانات بلدورات الأرصفة وتجميل الحاجز الأوسط بالطرق التي تم رفع كفاءتها، إضافة لصيانة أعمدة الإنارة ودهانها لإضفاء المنظر الجمالى اللائق.

وأشارت رئيس المدينة، أن أعمال رفع القمامة والنظافة والتجميل تتم بشكل دورى وتسير جنباً إلى جنب مع حملات رفع الإشغالات بشتى أنحاء المدينة.