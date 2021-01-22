رئيس سفاجا تقود حملة لضبط المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا

أجرت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية وموقف الأقاليم بمنطقة الكيلو 5 لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات وضبط المخالفين وتوقيع العقوبات المقررة عليهم.

وتفقدت «المغربي»، حمامات وكافتيريا الموقف لمتابعة مستوي النظافة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشددة على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، بالتنسيق مع إدارة المواقف بالوحدة المحلية وإدارة المرور.

سحب تراخيص السيارات حال عدم الالتزام

وحذرت، من سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وكلفت «المغربي» بتوفير وتوزيع الكمامات من قبل إدارة المواقف على المواطنين والسائقين لارتدائها باسعار رمزية، مناشدة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدةً على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لتجنب تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير، وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.

توقيع الغرامات المالية على المخالفين

وأوضحت، أنه تم توقيع عدد من الغرامات المالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة خلال حملات مرور وتفتيش في الأكمنة والمحلات، بموجب قرار منح الضبطية القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، بأن الأجهزة التنفيذية في المدينة بدأت تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، حيث تم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيجرى تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

إقرأ أيضا https://www.elwatannews.com/news/details/5173638