10 إجراءات نفذتها شركات المياه استعدادا للأمطار بالمحافظات

رفعت شركة لمياه الشرب والصرف الصحي درجات الاستعداد القصوى بكل شركاتها التابعة بمختلف القطاعات في المحافظات، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 وحتى يوم الجمعة الموافق 5/2/2021، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة أنَّه تمّ الاستعداد بكل المحافظات حتى التي لا يتوقع سقوط أمطار بها وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

4. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

5. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

6. تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

7. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

8. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

9. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

10. نتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات على كل مواقع العمل حسب أولوية المواقع.