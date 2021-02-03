الأرصاد تحذّر المواطنين من الطقس السيئ: متسافروش.. والخروج للضرورة

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم على غرب البلاد، حيث تتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وبدأت السحب في التكوّن بالفعل كما وضحتها صور القمر الصناعي.

وأضافت الهيئة أنّ ذلك تنيجة منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، أما عن المناطق الجنوبية؛ فتأثر بمنخفض سطحي حار يعمل على نقل الرطوبة من بحر العرب والبحر الأحمر لتصل إلى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس وخليج العقبة والمدن المطلة عليهما فتتكثف وتتساقط الأمطار تكون غزيرة ورعدية.

وأوضحت الهيئة أنّه لا صحة مطلقا لما تداوله البعض من شائعات ذكرت أنّ هذه الموجة تشبه حالة شهر مارس الماضي من حيث القوة وشدة الأمطار، بل إنّها تختلف عنها في أشياء كثيرة منها شدة تعمق عوامل الطقس وتوقيت حدوثها خلال العام والتبريد في طبقات الجو العليا.

نصائح وتحذيرات الأرصاد للمواطنين

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إنّ كميات الأمطار تزيد يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تشمل السواحل الشمالية للبلاد كلها، وكذلك محافظات الوجه البحري أجمع، إضافة إلى القاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أنّ مصر كلها ستشهد أمطار يومي الخميس والجمعة، ويصاحب ذلك نشاطًا للرياح.

ونصحت «شاكر»، المواطنين بتأجيل السفر على الطرق خلال الأيام المقبلة، خاصة الطرق المؤدية لمدن ومحافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لأن الأمطار بتلك المناطق قد تصل إلى حد السيول، ولهذا «يفضل لو معندناش حاجة ضرورية للسفر نأجل لحد ما تستقر الأمور».

كما نصحت بارتداء الكمامات، والخروج في أضيق الحدود، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية، والقيادة بهدوء تام على الطرق، وابتعاد مرضى الصدر والقلب والجيوب الأنفية عن مثل هذه الأجواء.