مدير قناة «زموط» تبرأ من «أحمد ونهى»: انسحبنا قبل فضيحته بأسبوع

فجر صبري زهران، المدير السابق لقناة «زموط»، التي استغلها «نادر. ا. ع» لبث محتوى فيديوهات «أحمد ونهى»، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن فريق عمل القناة أعلن انسحابة منها منذ أسبوع، لافتا إلى أن القناة كان اسمها «زموط للكوميديا»، وكانت تحقق مشاهدات كثيرة جدا.

وتابع «زهران» خلال حديثه مع «الوطن»، بأن القناة المالية تجاوزت مكاسب مئات الدولارات، وكانت توزع على فريق العمل بالتساوي، مشيرا إلى أن «نادر» كان يقدم شخصية «الحاج زموط»، وحققت ناجحا وحظيت بالعديد من المتابعين، متابعا «وما أن أعلن عن عزمه تقديم محتوى خليع خارج على الأعراف والعادات والتقاليد، إلا وأعلنا انسحابنا من القناة وأعلنا ذلك على صفحاتنا».

وأضاف، «قرر (نادر) إنشاء قناة أخرى وأطلق عليها اسم (أفلام قصيرة)، وقدم من خلالها شخصية (أحمد ونهى)، وهو ما أثار غضب أهالي حوش عيسى».

وتجري نيابة مركز حوش بالبحيرة، تحقيقاتها مع أصحاب قناة «أحمد ونهى»، وبلغ عددهم 3 أشخاص، بعد أن أُلقي القبض عليهم بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء على موقع «يوتيوب».

وقالت مصادر أمنية، إنه جرى القبض على 3 أشخاص، هم «نادر ا. ع.»، 26 عامًا، «نهى أ. أ.»، 30 عامًا، ربة منزل، و«أحمد ص. ا.»، 23 عامًا، جميعهم مقيمون بمركز حوش عيسى.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد شعراوي مدير المباحث الجنائية، وتمكنت وحدة مباحث مركز حوش عيسى، برئاسة المقدم محمود يونس، من القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بإنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي، لبث محتوى خادش للحياء.

وكانت حالة من الاستنكار الشديد، عبر عنها أهالي مركز حوش عيسى بالبحيرة، بعد القبض على المتهمين «أحمد ونهى» اللذان ظهرا في فيديو إباحي على يوتيوب، مشيرين إلى أن الشاب اسمه الحقيقي «نادر»، ولا يعرف أحدا طبيعة عمله الحقيقي، أو حتى يعرفون هوية السيدة التي ظهرت معه، مؤكدين أن «الريف المصري ما زال بخير، وأن النخوة والغيرة متأصلة في جذوره».