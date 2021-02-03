مدبولي: نسعى لتحقيق إنجازات كبيرة رغم تحديات كورونا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، أعمال تنفيذ الحديقة المركزية الموجودة بقلب العاصمة الإدارية، وأجرى جولة تعرف خلالها على سير العمل في قطاعات تنفيذها، للوقوف على الموقف الحالي، والأعمال المطلوب تنفيذها لاكتمال المخطط المرتقب للمشروع المهم.

ووجّه رئيس الوزراء بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروع الحديقة المركزية، وتكثيف الزراعات ومصادر الري بها، وذلك في ضوء أهميتها حيث تعتبر «رئة» العاصمة الإدارية الجديدة، ومتنفسا لقاطنيها وزوارها، كما تضيف مظهرا حضاريا وصحيا للمشروع الحضاري العملاق.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى عرض بشأن أعمال تنفيذ مشروع الحديقة المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى أنّ التنفيذ يتم على مساحة تصل إلى نحو 723 فدانا، إضافة إلى 5 مشروعات استثمارية مصاحبة جار التصميم لها.

الحديقة المركزية تضم مسجد الفتاح العليم وحديقة الأعمال الفنية وبحيرة الفنون

وتمت الإشارة إلى أنّ مشروع الحديقة المركزية يتم تنفيذه على 3 قطاعات، تبدأ من مسجد الفتاح العليم، وصولا إلى منطقة الأعمال المركزية، ومن المخطط أن تضم النادي الرياضي، وبحيرة القراءة والعلوم، والسينما المفتوحة، والحديقة التراثية، وحديقة الأعمال الفنية، وبحيرة الفنون، وحديقة تعليمية للأطفال، ومجمع المطاعم، والنادي الريفي، وبحيرة القوارب، ومنتجعا صحيا، وحديقة ذات طابع إسلامي.

وشهدت الجولة استعراض موقف تقدم أعمال التنفيذ بالمشروع بالنسبة للقطاعات الرئيسية، ومكونات كل قطاع، ونسب التنفيذ الحالية، كما تضمنت الزيارة تفقد رئيس الوزراء لمشروع الحي السكني الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة «R5 – جاردن سيتي»، وقيامه بجولة فى أرجاء المشروع، استمع خلالها رئيس الوزراء إلى شرح من مسؤولي وزارة الإسكان، بشأن الموقف التنفيذي لأعمال المشروع الذي تنفذه عدد من الشركات، ونسب الإنجاز الخاص به، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنّ مشروع R5 يأتي نسقه المعماري الحديث امتداد للطراز الفريد لحي جاردن سيتي العريق.

وقال مسؤولو الوزارة، إنّ مساحة الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة» في العاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 885 فدانا، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، إلى جانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها نحو 2000 وحدة سكنية، إضافة إلى توافر جميع الخدمات.

وتتوزع الوحدات بحي جاردن سيتي الجديدة، كالتالي: 295 عمارة سكنية، 105 فيلات، 175 مبنى تاون هاوس وتوين هاوس، 11 برجا للإسكان المختلط، 96 عمارة إسكان مختلط.

​وفي ختام الزيارة، وجّه رئيس الوزراء بأهمية إسراع وتيرة العمل، وتكثيف العمالة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مجددا التأكيد على أنّ المشروع كبير والأعمال التي تتم فيه ضخمة، والدولة المصرية عازمة على تنفيذه على النحو الذي يعكس حضارة هذا الوطن، ويحقق الهدف الرئيسي بأن يكون نقلة نوعية في إدارة الدولة المصرية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

كما جدد مدبولي التأكيد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا بمختلف مواقع العمل والإنتاج، موضحا أنّنا نعمل على تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، في وقت من أصعب الأوقات التي يمر بها عالمنا، وما تفرضه علينا أزمة فيروس كورونا من تحديات.