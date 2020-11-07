10 معلومات عن الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الحديقة المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعد من أكبر الحدائق الموجودة على مستوى العالم، لذلك توليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اهتماما كبيرا لتنفيذ كل المشروعات المقترح تنفيذها داخلها، وفي أسرع وقت ممكن.

تتضمن منطقة الحديقة المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشروعات ترفيهية عدة بمعايير عالمية، على مساحات واسعة تبلغ نحو 1000 فدان، لتصبح مشروعا يتم تنفيذه لأول مرة في مصر. بحسب بيانات صحفية لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن مشروع الحديقة المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

10 معلومات عن مشروع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال بارك":

1- طول مشروع الحديقة المركزية أكثر من 10 كم.

2- مساحتها تبلغ نحو 1000 فدان.

3- تعد الحديقة المركزية من أكبر الحدائق حول العالم.

4- ستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

5- يسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات.

6- سيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

7- تنقسم الحديقة المركزية "كابيتال بارك" من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية وطابعًا بصريًّا وعمرانيًّا مميزًا:

- فالقطاع الأول "CP01"، بمساحة 375 فدانًا. يضم عدد من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (الحديقة الإسلامية– الحديقة المُغطاة– النادي الاجتماعي– المنتجع الصحي المتكامل– البحيرات والمطعم).

- أما القطاع الثاني "CP02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًّا للأنشطة الثقافية والترفيهية. يضم عددا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (حديقة الأعمال الفنية– الحديقة التراثية– منطقة الألعاب الترفيهية– ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح)، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا.

- بينما القطاع الثالث "CP03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD". ويضم هذا الجزء نحو 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق؛ وهي (حديقة تعليمية للأطفال– مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة– الساحة المركزية ومنطقة المطاعم– النادي الرياضي الترفيهي)، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.

8- يعد مشروع قومى ويتم تنفيذه لأول مرة بمصر لتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

9- ستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية.

10- تنفيذ بعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.