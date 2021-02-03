فضل شاكر في أول تعاون مع الشاعرة جنان بأغنية «ليه».. فيديو

في أول تعاون مع الشاعرة الإماراتية جنان، أطلق الفنان فضل شاكر، عمله الغنائي الجديد، الذي حمل اسم «ليه» معلنا من خلال هذا العمل، أن العام 2021 سيشهد إطلاق ألوانا غنائية متعددة، حيث تقول كلماتها:

ليه ما عادَت الدِنيا تِسوى إلا بوجودك.. وليه ماعادَت الأيام تِحسَب إلا بروياك

إنت ياللي حلا هالكون كلّه بحضورك.. تفداك نفسي وين ماتأخِذها (هي ) وياك

جنة حلا مفنودة هي بشوفة عيونك.. ورقة الأيام تعزفها لحظة هنايا بدنياك

تعال خلِّنا نروي الحنايا بدفاها لحونك.. ترانيم يخلّدها لحن الوفاء لي بحناياك

سحرني العشق اللي كحلها جفونك.. دخيل انا الضحكة لا تحرمني سجاياك

افداك انا وافدى اللحظه (اللي) بجنونك.. تاخذني لدنيا الغزل وتغزلني بمزاياك

دخيلها الضحكه ارويني بغلا عيونك.. وانسج الاحلام بلمسة حلا يمناك

وبصوته الذي يبعث الدفئ بالروح يبدأ الفنان فضل شاكر باستكمال إطلاق إعماله الغنائية في العام 2021 ، متعاونا فيها مع أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، والتي سيتم اطلاقها تباعا خلال الفترة القادمة تحديدا على قناته الرسمية على اليوتيوب والإذاعات والمحطات الفضائية.

«ليه» غناء الفنان فضل شاكر، ومن كلمات شاعرة الامارات جنان وألحان زياد يوسف، فيما قام بتوزيع العمل موسيقياً الموزع غصين سبيروس، ومكس وماسترنغ مصطفى كمال، وتم تسجيل العمل في استوديوهات نصرت البدر/ ماهر أحمد بغداد وإشراف عام إياد النقيب.

«ليه» تم إطلاقها على القناة الرسمية للشاعرة الإماراتية جنان يوتيوب، وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل المتاجر الإلكترونية.