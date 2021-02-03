شاكر: الدولة تتحمل 60% من قيمة فاتورة الكهرباء للشرائح الأقل

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، أن الدولة تتحمل أكثر من 60% من قيمة فواتير الكهرباء، للشرائح الثلاثة الأولى، من 50 حتى 350 ك/ وات، ويتحمل المواطن ثلث الفاتورة فقط.

وقال الوزير خلال تعقيبه على أعضاء مجلس النواب اليوم، بعد إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب «أنا عارف إن الناس متضايقة من فواتير الكهربا، لكننا بين شقي الرحى، ولا بد من تحصيل قيمة التكلفة للطاقة، ونسعى إلى حل كل المشكلات، وتلقيت 1800 مكالمة على تليفوني الشخصي الفترة الماضية، لحل مشكلات كهرباء، منها انقطاع التيار الكهربائي»

وتابع شاكر: قبل أول يوليو، يتم إعلان تعريفة الكهرباء الجديدة، ونراعي خلال تحريك الأسعار، الأثر على الفئات المختلفة، وبالطبع الفئات الأقل دخلا.

وأوضح أن هناك أكثر من 27 مليون مشترك بالكهرباء، بينهم 3 ملايين مشترك في الشريحة أقل من 50 ك وات، والفاتورة لا تزيد في هذه الشريحة عن 45 جنيه، ويشترك في الشريحة من 100 كيلو إلى 200 كيلو وات 10 ملايين فاتورة، ومن 200 كيلو حتى 350 كيلو وات، هناك 7 ملايين فاتورة، وهذه الشرائح الثلاثة تمثل 88% من عدد الفواتير، مشيرا إلى أن الشريحة أو المشتركين على استهلاك من 700 كيلو وات فأعلى لا يمثلون سوى 2.5% فقط

وتابع وزير الكهرباء قائلا: «أقل مشترك في أي قرية بمصر، يحصل على نفس جودة الخدمة التي يحصل عليها المشترك، في أرقى الأحياء بالقاهرة، مشيرا إلى أن تكلفة تحسين جودة الكهرباء، مؤكدا أن الوزارة اقترضت من البنوك 20 مليار جنيه لتطوير المحطات، ومراكز الخدمة وهناك مصروفات كبيرة للقطاع، إضافة إلى تأجيل تحصيل الكهرباء على قطاع السياحة بسبب جائحة كورونا، وتقسيط المديونيات المتراكمة على فترات طويلة، تصل إلى 10 سنوات، وبنفس فترة تراكم قيمة الفواتير».

وأكد الوزير، أن إزالة خطوط الجهد المتوسط من فوق المنازل، رغم أن هذه المباني بنيت بعد الخطوط كلفت الدولة مليار ونصف مليار جنيه، ورأينا مخالفات كثيرة، منها بناء أحد المنازل على عمود إنارة موجود بالفعل.

وأعلن الوزير، خطة لتحويل الجهد المتوسط والأسلاك الهوائية إلى كابلات أرضية خلال الفترة المقبلة، رغم أنه في أرقى المدن في العالم، بها أسلاك هوائية للكهرباء، لكشف أي عطل وحله بسرعة.

وتابع شاكر، لا نسطيع تحصيل كل الأموال للكهرباء ونعطي مدد كبيرة للسداد للمؤسسات والمديونيات المتأخرة، وعلينا مديونية كبيرة للبترول، لأن 99% من المحطات تعمل بالغاز الطبيعي، ومع كل ذلك أسعارنا مقارنة بكل دول العالم، هي أرخص، حتى أرخص من الهند، وهي من الدول التي بها نسب فقر كبيرة.