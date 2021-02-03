وزير الزراعة يستقبل السفير الهولندي بالقاهرة ويبحث معه التعاون المشترك

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هان ماروتس سفير هولندا الجديد بالقاهرة، وبحث معه أفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والري، وإدارة المياه وإنتاج التقاوي، واتاحة الفرصة لقطاع الزراعة المصري، في الاستفادة بتكنولوجيا صناعة البذور بهولندا.

وأكد القصير، على استمرار التعاون بين البنك الزراعي وبنك رابو الهولندي، بالإضافة إلى استمرار عقد اجتماعات مجموعات العمل الفنية، التي تم تشكيلها من الجانبين، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.