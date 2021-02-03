أشرف رشاد أمام «النواب»: شركة المياه تعين 17 عاملا من عائلة نائب واحد

أثار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واقعة تعيين 76 عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دون مراعاة للقانون، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على بيان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، الذي ألقاه اليوم، حول خطة الوزارة .

وأشار «رشاد» إلى أن المفارقة الغريبة، أن 17 من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، متابعا: «هذه الكارثة منتشرة في كل أفرع الشركة على مستوى الجمهورية».

أشرف رشاد: قيادات شركة المياه لا تعلم شيئا عن التعيينات

وأكد زعيم الأغلبية، أنه تقدم بطلب إحاطة في الفصل التشريعي السابق، إلا أن ردود المسؤولين كانت ليست على المستوى، لافتا إلى أنه تلقى طلبا من 8 عمال وعدوا بالتعيين في فرع الشركة بقنا، إلا أنه أكد أن طلبهم غير قانوني.

وأشار أشرف رشاد، إلى أن قيادات الشركة بالقاهرة ووزارة الإسكان، لا تعلم شيئا عن هذا الأمر، مؤكدا وجود تجاوزات كبيرة في التعيين بكل أفرع الشركة.

أشرف رشاد: خسائر في 21 فرعا لشركة المياه

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أن 21 فرعا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تتكبد خسائر، فضلا عن أن فاقد المياه بها 40%، فضلا عن أنها تمتلك أصولا تستطيع بها أن تكون أغنى الشركات في مصر.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية.

وأشار في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، المسؤولية، كانت المساحة المعمورة 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وجرى وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى 14%.

وقال الوزير: «نستهدف زيادة المعمور المصري في إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالي استثمارات وتطوير طرق، وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجاري تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصري.

وتابع: «زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية، عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة».