الصين تقدم 10 ملايين جرعة لقاح ضمن مبادرة «كوفاكس»

تقدم الصين 10 ملايين جرعة من اللقاح المضاد فيروس كورونا إلى البلدان النامية، من خلال مبادرة «كوفاكس» التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، وذلك فقا لوزارة الخارجية الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وين بين، خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تستجيب لطلب من منظمة الصحة العالمية للمساعدة في توفير اللقاحات للدول ذات الدخل المنخفض، حسبما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، ولم تحدد الصين أي لقاح سيتم توفيره لمبادرة «كوفاكس».

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس على أهمية المبادرة من أجل التوزيع العادل للقاحات على مستوى العالم، ويقول الخبراء إن التطعيم على نطاق واسع سيساعد في منع الطفرات الناشئة في سلالات فيروس كورونا وقهر الوباء في النهاية.

وينظر الكثيرون إلى الجهود التي تبذلها الصين على المستوى العالمي، على أنها محاولة لتعزيز سمعتها، حيث تسعى إلى إصلاح صورتها بعد اكتشاف الحالات الأولى لفيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019، في وقت سابق خلال الوباء، تبرعت الصين بكمامات طبية ومعدات واقية للبلدان في جميع أنحاء العالم كجزء من دفعة دبلوماسية.

الصين تشحن اللقاح

وشحنت الصين بالفعل أعدادا كبيرة من جرعات اللقاحات الخاصة بها، خاصة إلى الدول النامية، كما أبرمت صفقات أو تبرعات مع أكثر من 30 دولة تتجاوز بكثير العشرة ملايين جرعة التي تقدمها لـ «كوفاكس»، في تركيا وحدها، وأبرمت الشركة الصينية صفقة لبيع 50 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك».

وتعتزم منظمة الصحة العالمية توزيع ملياري لقاح آمن وفعال على البلدان النامية من خلال مبادرة «كوفاكس» في عام 2021. وقد وافقت «أسترازينكا» بالفعل على توفير 170 مليون جرعة من لقاحها، ووقعت شركة «فايزر» على تقديم 40 مليون جرعة، ووقعت شركة «جونسون & جونسون» مذكرة تفاهم بشأن 500 مليون جرعة من اللقاح، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.