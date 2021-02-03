وفاة مدير متحف النوبة بأسوان بنزيف في المخ

لفظ الدكتور حسني عبدالرحيم مدير عام متحف النوبة بمحافظة أسوان، اليوم، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي في المخ، واحتجازه داخل المستشفى لنحو شهر، وتم مواراة الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة قنا.

وكان الدكتور حسني عبدالرحيم، أصيب بنزيف داخلي في المخ قبل شهر تقريبا، تم نقله إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعي، وبعد تأخر حالته الصحية، تم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم.

وعُين الدكتور حسني عبدالرحيم مديرا لمتحف النوبة، خلال عام 2016، خلفاً للدكتور راجح محمد، وشغل الدكتور حسنى العديد من المناصب بمنطقة آثار أسوان والنوبة، وكان آخرها مدير عام متحف النوبة التابع لصندوق إنقاذ آثار النوبة.

يذكر أن متحف النوبة في أسوان في مصر هو متحف انشأته منظمة اليونيسكو في مصر بمحافظة أسوان، لعرض الآثار الخاصة بالحضارة النوبية القديمة، وكذلك يتضمن معلومات عن تاريخ النوبة من عصور ما قبل التاريخ حتى الوقت الحالي، مع استعراض لأهم العادات والتقاليد النوبية، واللغة النوبية العريقة، وتم افتتاح المتحف في عام 1997، بعد أن شيدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إثر حملة قامت بها بين عامي 1960 و1980 لإنقاذ الاثار المصرية، تمهيدا لبناء السد العالي بأسوان.