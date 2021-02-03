ياسمين الحصري: اللي ميقدرش ينفع الناس ويديهم الخير يمنع عنهم أذاه

قالت الفنانة المعتزلة ياسمين الحصري الشهيرة بـ ياسمين الخيام، إن رد الإساءة بالإساءة ليس من شيم الكرام، وهو ما ينطبق أيضا على رد الجهل على الجاهل بذات الطريقة، ولكن يجب أن نتبع ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، والهدي النبوي في رد الإساءة بالخير.

يجب علىمن يعاني من عدم القدرة على التسامح تذكر الله

وأضافت «الحصري»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، والذي تقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه يجب على الشخص الذي يعاني من عدم القدرة على التسامح، تذكر الله، ورغبته الدائمة في أن يسامحه الله سبحانه وتعالى: «فيه حد في الدنيا تأذى كما تأذى النبي صلى الله عليه وسلم؟، وبعد ما رجع لبلده مكة، قال لمن أضمروا له العداء، اذهبوا فأنتم الطلقاء».

جزاء من يعفو عمن ظلمه قصر في الجنة

وأوضحت أن جزاء من يعفو عمن ظلمه، أن يكون له قصرا في الجنة: «اللي ميقدرش ينفع الناس أو يديهم الخير يمنع عنهم أذاه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين».

وأكدت أنه يجب على الشخص أن يأخذ بالعفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين، كما أمرنا الله: «لازم يكون فيه سعة صدر تستوعب الإساءة».