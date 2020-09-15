ياسمين الحصري: كثره التوبة والاستغفار تمحو الذنوب وإن كانت كبيرة

قالت ياسمين الحصري، الداعية الإسلامية، إنه يجب على من قدم على خطوة الزواج التبين من الطرف الآخر وسؤال أهل العروسين على بعضهما البعض، كما يجب أن يخبر كل طرف الآخر بكل ما يعلمه سواء كان خيرا أو شرا.

وأضافت "الحصري" خلال استضافتها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومني عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه عندما خلق الله البشر أرسل معهم منهجا ودستورا لحياة أفضل يتم فيها التحلي بالصبر حتى ينال الشخص الجنة وفي حال لم يقتدي بذلك الدستور فمن الممكن أن يكون مصيره للنار.

وأوضحت أنه يجب على الجميع مراجعة أنفسهم والتوبة والاستغفار والرجوع لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد ذنب كبير مع كثرة استغفار ولا ذنب صغيرة بدون استغفار، ويجب الرجوع لله، ومن ألقي بالابتلاء يجب عليه بالصبر لأن الله سيعوضه عن ذلك في الدنيا قبل الأخرة.

وأكدت "الحصري"، أنه يجب تربية الأبناء وأنفسنا من قبلهم بعدم التنابز بالألقاب، ونشر تلك الثقافة حتى لا يخوض أحد في عرض أحد أو سيرته في غيابه.