رئيس السكة الحديد: تنفيذ 257 مشروعا بإجمالي 220 مليار جنيه حتى 2024

عرض المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، خطة عمل الهيئة، على لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، لافتا إلى أنه جرى التخطيط لتنفيذ مشروعات السكة الحديد بإجمالي 257 مشروعا، بتكلفة 220 مليار جنيه، حتى عام 2024، وجرى تنفيذ 177 مشروعا بإجمالي تكلفة 45 مليار جنيه، وجار تنفيذ 52 مشروعا بإجمالي تكلفة 43 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ 28 مشروعا بإجمالي تكلفة 132 مليار جنيه.

وأضاف «رسلان» خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب علاء عابد، أنه بالنسبة لتطوير المزلقانات، جرى التخطيط لتطوير 1102 مزلقان، بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لـ1120 «مزلقان» بإجمالي تكلفة 2.548 مليار جنيه، كما جرى الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لـ732 «مزلقان»، كما جرى الانتهاء من تطوير نظام التحكم بـ479 «مزلقان» بإجمالي تكلفة 1.7 مليار جنيه.

الأعمال المدنية

وتابع: «جار تطوير الأعمال المدنية لـ370 «مزلقان»، وتطوير نظم التحكم لـ641 «مزلقان» بإجمالي تكلفة 848 مليون جنيه، كما جرى التخطيط لتجديد سكة حديد أطوال 1418كم و2053 مفاتيح باجمالي تكلفة 14.2مليار جنيه، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ تجديدات بطول 500 كم، بالإضافة لـ591 مفتاحا بتكلفة 3.9 مليار جنيه، وجار تنفيذ تجديدات بطول 100 كم، بالإضافة إلى 750 مفتاحا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ تجديدات بطول 818 كم، بالاضافة إلى 712 مفتاحا بإجمالي تكلفة 7.6 مليار جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاري التنسيق مع الشركات المتخصصة.»

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد: «يجري تطوير الورش بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجررات، وذلك في ضوء خطة عمل وزارة النقل والمواصلات، وأيضا تطوير المحطات وإعادة تأهيل 180 محطة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 176 محطة، بإجمالي تكلفة 1.7 مليار جنيه، وجار تحسين 4 محطات، بالإضافة إلى تطوير عربات نقل الركاب وتطوير عربات النوم في القطارات، وتطوير عربات نقل البضائع، وجرى الانتهاء من توريد 131 عربة حاويات».

وأكد «رسلان» أنه جرى إنشاء معهد لوردان، ويمنح للمتخرج شهادة فوق المتوسط، ويجري تعيين الخريجين للعمل في هيئة السكة الحديد، حيث إنه يدرب الخريجين على العمل في هيئة السكة الحديد، بما يتناسب مع التطورات التي تحدث في الهيئة.