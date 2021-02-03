علاء عابد: القطار الكهربائي قيمة مضافة لمجال النقل

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم لمناقشة بيان الحكومة وذلك بحضور رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان ورئيس الهيئة القومية للأنفاق اللواء عصام والي.

وأكد علاء عابد رئيس لجنة الإسكان، أن ما تشهده مصر من تطور في مجال النقل غير مسبوق، وأن القطار الكهربائي سيكون قيمة مضافة لمجال النقل وخط سيرة سيكون محور للتنمية وليس لنقل الركاب والبضائع فقط.