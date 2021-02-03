وزيرة التخطيط: مصر تخطو خطوات سريعة في التحول الرقمي وبناء الإنسان

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر، خطت خطوات سريعة للغاية في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الماضية، وهذا ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، كما أن الدولة المصرية ضخت استثمارات ضخمة للغاية في البنية التحتية المعلوماتية من رقمنة وتقديم خدمات للمواطنين، وهذا الأمر ظهرت آثاره خلال الفترة الماضية.

تنمية الإنسان المصري والارتقاء به يحقق استدامة كاملة

وأضافت «السعيد»، خلال حوارها على شاشة «extra news»، أن العنصر الأهم الذي اعتمدت الحكومة المصرية خلال السنتين الماضيتين، على تطويره، هو عنصر الاستثمار في البشر، أي تنمية الإنسان، من أجل تحقيق استدامه كاملة: «كلنا بنراهن على أهم مورد لدينا وهو المورد البشري والعنصر البشري، فالاستثمار في البشر وبناء القدرات يُعد من أهم الاستثمارات اللي مصر قامت بيها خلال السنوات الماضية».

السيسي وجه الحكومة ببناء الإنسان في عام 2018

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه تكليفا للحكومة المصرية في عام 2018، ببناء الإنسان المصري والاستثمار في القدرات، وهو ما أخذ أهمية وأولوية كبرى للمواطنين: «إحنا لأول مرة يبقى عندنا أكاديمية تقوم بتأهيل الشباب للقيادة، وهناك برامج متنوعة سواء في الأكاديمية أو على مستوى الوزارات المختلفة والمؤسسات التعليمية والتدريبية».

نعمل على تدريب وتمكين الشباب للقيادة

وتابعت: «إحنا مش بس بندرب الناس على القيادة، بل ندرب الناس ونمكنهم، تلاقي الكثير من معاوني الوزراء من الشباب، كثير من نواب المحافظين من الشباب، كل ده استثمار فيهم وتمكينهم، عشان الخبرة العملية بيبقى ليها دور مهم جدًا».