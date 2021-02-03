برلماني: تغطية الصرف الصحي بنسبة 100% خلال 3 سنوات

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن بيان المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان كان دقيق وواضح ومنظم وعميق، لافتا إلى ثناء معظم النواب عن أداء وزارة الإسكان وحجم العمل الذي تم إنجازه لصالح المواطن المصري.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القرى في مصر حتى عام 2014 كانت مغطاه بنسبة 12% فقط من خلال شبكات الصرف الصحي، لكن اليوم وصلت النسبة إلى 38% في 6 سنوات فقط، وتستهدف الدولة خلال 3 سنوات على الأكثر وصول النسبة إلى 100% وسيعد إنجازا كبيرا.

وتابع وكيل لجنة الإسكان: كل عام سيتم زيادة تغطية شبكات الصرف الصحي بنسبة 100%، ويوجد تخطيط استراتيجي لزيادة المعمور في مصر حسب خطة مصر 2052 لتصل إلى 14% أي ضعف المعمور في الوقت الحالي الذي يصل إلى 7% وهذه الخطة قدمها وزير الإسكان محددة ومرسومة بشكل محدد وواضح ليزيد لأول مرة نسبة الإسكان بشكل متضاعف بعد قرون كثيرة من ثبات نسبة المعمور فمصر منذ 700 عام نسبة المعمور فيها يعرفها الجميع لم تزيد عن 7% فقط وستزيد إلى الضعف في وقت قياسي خلال نحو 30 عام فقط.

وواصل: تم إنفاق أكثر من ألف و70 مليار في الإسكان خلال الأعوام الماضية على البنية التحتية وعلى المباني وهذا رقم يشير إلى جدية الوزارة التي تعمل منذ سنوات بجد وهذا أمر يراه المصريين.