وزير الإسكان: الانتهاء من 56 ألف وحدة سكنية من دار مصر

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة لصالح دعم محدودي الدخل والفئات غير القادرة لتوفير سكن يليق بهم تحت مسمى الإسكان الاجتماعي.

وأكد أنه تم تنفيذ مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه، ووفر هذا العمل الجاد أكثر من 3 ملايين ونصف المليون فرصة عمل، وذلك منذ عام 2018 وحتى الآن.

الجزار: 31 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية الخطرة

وكشف الوزير خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، عن مدى تنفيذ برنامج الحكومة، عن إنشاء 270 ألف وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه وتم تسليمهم، كما تم الانتهاء من 215 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي، وجارى تنفيذ 170 ألف وحدة أخرى بإجمالي تكلفة 80 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من 56 ألف وحدة سكنية تحت مسمى دار مصر، وجاري تنفيذ 87 ألف وحدة بإجمالي تكلفة 42 مليار جنيه، كما أنهت الوزارة 85 ألف وحدة سكنية تحت مسمى إسكان استثماري تابع للمدن العمرانية الجديدة بتكلفة بلغت 200 مليار جنيه وكشف الوزير عن إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية بشمال وجنوب سيناء وأسوان تكلفة 2 مليار و600 ألف جنيه.

وقال الجزار إن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ملف العشوائيات

وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك الذي عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، وذلك بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري. ‫

وقال إن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية كان عددها 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منها وجاري تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.

ولفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجاري تطوير عدد آخر. وأكد أنه تم حتى الآن تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بنحو 60 ألف وحدة، وجار تأثيثها، مؤكدا أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.