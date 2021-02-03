أبو العنين يطالب وزير الإسكان بتشكيل لجنة للرد على مطالب النواب

دعا محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير الإسكان لتشكيل لجنة للرد على مطالب أعضاء المجلس، مؤكدا أن كل النواب محقين في كل مطالبهم من وازع المصلحة الوطنية.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية.

ووجه التهنئة للقيادة السياسية والحكومة، على النهضة الحضارية التي تشهدها مصر، قائلا: كنت رئيس لجنة الإسكان من 20 سنة ورأيت فرقا كبيرا في التخطيط.

وتابع: في السابق كانت تتحول المجتمعات الجديدة إلى مدن أشباح بسبب تأخر دخول المرافق، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن رسالة عصرية، تجعل كل مصري يفتخر بها.

وأشار أبو العينين، إلى أن كل مليون وحدة سكنية تضيف للناتج القومي ترليون جنيه، فضلا عن القيمة المضافة للأراضي التي تعمل على زيادة أسعارها.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن إنجازات 7 سنوات في قطاع الإسكان والمرافق حققت 7 ترليونات جنيه قيمة مضافة.