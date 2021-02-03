بنك الإسكندرية يعلن وظائف شاغرة لخريجي حاسبات ومعلومات وما يعادلها

أعلن بنك الإسكندرية عن عدد من الوظائف الشاغرة، عبر الموقع الرسمي الخاص به، لخريجي كليات الحاسب الآلي ونظم المعلومات وما يعادلها من شهادات، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة تفاصيل الوظائف المتاحة والمطلوب التقدم لها، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات التجارية أو ما يعادلها من شهادات.

- أن يكون الحد الأدنى للخبرة 10 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات داخل الصناعة المصرفية.

- أن يكون الحد الأدنى 3 سنوات من الخبرة السابقة في إدارة تدقيق تكنولوجيا المعلومات وإدارة تغيير تكنولوجيا المعلومات أو مجال تخصص إدارة الخدمات.

- أن يكون لديه خبرة في تقنيات ومتطلبات تدقيق تكنولوجيا المعلومات الأفضل.

- أن يكون لديه القدرة على المبادرة وموقف العمل الإيجابي ويجب أن يكون سريع التعلم ولديه الحماس للتعلم الذاتي.

- أن يكون لديه القدرة على التعاون مع مهارات التعامل مع الآخرين والتفاوض وحل النزاعات.

- أن يكون لديه القدرة على التواصل الكتابي والشفوي الجيد.

- أن يكون قادرا على بناء فريق ولديه مهارات إدارية وقيادية جيدة.

- إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

مسؤوليات الوظيفة

- مراجعة خطط متطلبات التدقيق والامتثال السنوية للتنسيق مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة.

- إجراء تقييم دوري لضوابط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد فجوات التصميم.

- الاتصال بين فرق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومراجعي تكنولوجيا المعلومات سواء الداخليين أو الخارجيين لضمان الوفاء بكل شيء.

- إجراء متطلبات التدقيق ضمن الجدول الزمني المتفق عليه وقبل المواعيد النهائية.

- تقديم توصيات لأعضاء فريق العمل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن الممارسات الجيدة.

- إجراء معايير الصناعة للتخفيف من المخاطر المحددة وضمان وجود الضوابط المناسبة.

- العمل كمنسق رئيسي للالتزام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجان الحوكمة.

- مراقبة وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إما داخليًا أو خارجيًا.

- مراقبة وتخطيط وتنسيق جميع المسائل المالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التخطيط والمراقبة والمشتريات.

- تسوية الفواتير مع الأطراف الثالثة وتتبع تواريخ انتهاء العقود بالتنسيق مع التخطيط والرقابة والمشتريات والمستندات القانونية.

- مراجعة وتطوير وصيانة عمليات تكنولوجيا المعلومات ووثائق الإجراءات والتأكد من كامل الامتثال لنموذج حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك معايير تكنولوجيا المعلومات الوطنية والدولية.

- اختيار وتدريب وتقييم أعضاء الفريق تحت سيطرتها والعمل بشكل وثيق مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- الإبلاغ عن أي انتهاكات الامتثال والتوصية بخطط التخفيف الممكنة.

- توفير التدريب أثناء العمل لأعضاء فريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للموظفين الجدد.

- إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.