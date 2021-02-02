3 سنوات فأكثر.. تفاصيل وظائف البنك الأهلي للشباب من ذوي الخبرة

يقدم البنك الأهلي عبر موقعه الإلكتروني عدد من الوظائف الشاغرة للشباب من حديثي التخرج أو ذوي الخبرة، أو برامج مخصصة لخريجي العام 2020، وذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل مناسبة للشباب خاصة المهتمين بمجال العمل المصرفي، حيث يقدم البنك الأهلي عدد من الوظائف الشاغرة للشباب من ذوي الخبرة، بالشروط والمستندات الآتية:

شروط التقدم لوظائف البنك الأهلي

شروط التقدم:

- ألا يكون للمتقدمين أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة، ويوضح البنك هذه الدرجات على النحو التالي:

- أن يكون المتقدمين حاصلين على شهادة عليا (درجة البكالوريوس أو ما يعادلها).

- أن يكون المتقدمين لديهم خبرة 3 سنوات فأكثر.

- أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

خطوات التقدم لوظائف البنك الأهلي

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

- الضغط على كلمة وظائف أعلى يمين الصفحة.

- الضغط على «ذوي الخبرات»، ثم اضغط على «قدم طلبك الآن».

- اقرأ الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف ثم اضغط على «أقبل بالشروط».

- بعد ذلك أدخل رقمك القومي، ورقم الهاتف المنزلي ورقم الموبايل، ويراعى إدخاله بشكل صحيح، إذ ستكون تحديثات طلب التقديم الخاصة بك على هذا الرقم، ثم أدخل بريدك الإلكتروني، واضغط على «قدم طلبك».

- بعد ذلك يتطلب إدخال بعض المعلومات الشخصية، مثل الاسم رباعيًا والحالة الاجتماعية والجنسية، وعنوانك بالتفصيل، وتحميل صورة شخصية لا يزيد حجمها عن 1 ميجا.

- يطلب منك البنك إدخال بعض البيانات المتعلقة بدرجاتك العلمية مثل اللغات والجامعات والدورات التدريبية وسنة التخرج، ثم بعض المعلومات المتعلقة بسياسة الأقارب في البنك، ثم الانتهاء من عملية التسجيل والضغط على «حفظ».

يذكر أنّ البنك أعلن مؤخرًا عن برنامج تدريب الخريجين لعام 2021، يهدف إلى تأهيل وإعداد الخريجين الجدد لعام 2021 للعمل بالمجال المصرفي، ويستهدف طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة، ويمكنك الاطلاع على تفاصيله من هنــــــــا.