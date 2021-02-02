بدء اختبارات وظائف مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة «أونلاين»

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم، عن بدء اختبارات التوظيف للإعلان رقم (2) لسنة 2020، المرحلة الأولى لوظائف الهندسة والعلوم بنظام الـ «أونلاين» بمركز التدريب المطور للشركة بميدان مصطفى كامل، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى نحو التحول الرقمى.

وأوضح أن شركة مدن القناة قد اتخذت خطوات كبيرة فى تهيئة البنية التحتية وإنشاء مركز تدريب متطور يتلاءم وسياسة وزارة الاسكان والشركة القابضة لمياه الشرب نحو التحول الرقمى.

وأكد رئيس الشركة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التطهير والتعقيم الكامل لقاعات الاختبارات، وكذلك تطهير وتعقيم القاعات بعد انتهاء كل لجنة، بالإضافة إلى أن ارتداء الكمامة شرط أساسى لدخول الاختبارات، وقياس درجات الحرارة للسادة المتقدمين للاختبارات.

وفى سياق متصل، صرح ممثلو قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إجراء تجربة الاختبارات الاونلاين بشركة مدن القناة، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة، واستخدام المنصة الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لكل الوظائف المعلن عنها، والذين أشادوا بمستوى التنظيم للجان الاختبارات وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل لجان الاختبارات.