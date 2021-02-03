وزيرة التخطيط: عندنا عناصر متميزة بس الإعلام بيركز على الفاشلين

تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن جائزة التميز الحكومي، حيث ذكرت أن الجائزة تُعد استكمالا للتطوير المؤسسي الذي تقوم عليه الدولة المصرية، موجهة الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على الدعم الفني الذي قدمته للدولة المصرية في هذه الجائزة: «نحن نبدأ من حيث انتهى الآخرون».

الإمارات لديها تجربة في التميز الحكومي منذ 20 عاما

وأضافت «السعيد»، خلال حوارها على شاشة «extra news»، أن الإمارات، لديها تجربة ممتدة منذ 20 عامًا، في التميز الحكومي، وجرت الاستفادة من الجوانب الفنية بالتنسيق معهم، موضحًا أن الوزارة استفادت من قصة التحفيز وتسليط الضوء على قصص النجاح، كونه عنصرا مهما للغاية في الاستثمار في البشر.

مصر لديها كفاءات متميزة في كافة المجالات

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مصر لديها كفاءات متميزة في كافة المجالات وفي الجهاز الإداري للدولة: « ساعات الإعلام يُسلط الضوء على قصص فاشلة أو على عناصر مسيئة، والإعلام يسلط الضوء على ذلك بشكل أكبر، لكن علينا أن نُسلط الضوء على قصص النجاح، عندنا عناصر متميزة».

لا نُحاسب أي موظف دون تدريبه

وأكدت السعيد، أنه يجري العمل على تدريب الموارد البشرية من خلال الوحدات الجديدة الموجودة داخل الوزارات والهيئات، حيث يجري تأهيل الموظفين وتدريبهم وبعد ذلك تجري محاسبتهم: «مانقدرش نحاسب حد وإحنا لسه مادربنهوش، وبعد ذلك نقوم بعمل تقييم للأداء، ونعطي مكافئات وتحفيزات للمتمزين».

وعن حصولها على جائزة أفضل وزير عربي، أهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجائزة للشعب المصري كله: «أنا رمز في الحكومة المصرية والدولة المصرية، وبالتالي فإن الجائزة تقدير لكل الجهود اللي مصر قامت بها، وجهود التجربة الرائدة التي تقوم بها الدولة المصرية».