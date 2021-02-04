الصحة تجدد إرشادات ارتداء الكمامات: احذر 3 حالات

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الوقائية الخاصة بتطورات فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد زيادة التساؤلات التي استقبلتها الوزارة على الخط الساخن 105، بشأن ارتداء الكمامات والطريقة الصحيحة لها.

غسل الأيدي قبل وبعد ارتداء الكمامات

وأوضحت وزارة الصحة في إطار دورها في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، الطرق الآمنة لارتداء الكمامات بطريقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامات.

وأضافت الوزارة، أنه يجب ألا يعاد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى، لافتة إلى ضرورة التخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة المهملات المغلقة.

لا ترتدي الكمامات المبللة أو الممزقة

ونصحت الصحة، بعد ارتداء الكمامات مبللة أو ممزقة أو فضفاضة، مع مراعاة نزعها من خلف الأذنين أو الرأس، وألا لاترتدى الكمامة على منطقة الأذن، والحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزع الكمامة مع الآخرين والتأكد من أنها تغطي الأنف والفم جيدا.

ارتفاع معدل الشفاء في مستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان الي ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب تقارير الوزارة الخاصة بمستجدات الفيروس وصلت نسب الشفاء في مستشفيات العزل إلى 78.4%.

وتستمر وزارة الصحة والسكان فى رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولاً بأول واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عددا من وسائل التواصل على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وقامت بتنفيذ تطبيق صحة مصر المتاح علي جميع الهواتف ومزود باكثر من لغة وعليه كافة مستجدات الفيروس لحظة بلحظة من منظمة الصحة العالمية.