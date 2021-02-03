وزيرة الصحة: 30% نسبة إشغال أجهزة التنفس.. والإصابات في النازل

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن السعة السريرية كبيرة بواقع 30% إشغال لأجهزة لتنفس الصناعي في مستشفيات العزل، لافتا إلى أن 22 مستشفى عزل تعمل في الوقت الجاري من أصل 605 مستشفى تابعة للوزارة.

وأضافت وزيرة الصحة، في مؤتمر صحفي، لتكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة والصحة والسكان، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: «لدينا سعة سريرية كبيرة جدًا في التنفس الصناعي والرعاية المركزة، ونتابع حالات العزل المنزلي، والعلاج بالمجان لكل المواطنين والمقيمين في مصر من خلال وزارة الصحة».

وتابعت: «مصر كبيرة وقوية، ووقوفنا خلف وزارة الشباب والرياضة في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد لها الكثير من الأسباب، منها أنني أتمنى الاتجاه إلى حياة أخرى في ظل وجود الكثير من أنشطة الوزارة، وبخاصة أن 60% من الشعب المصري تحت سن 28 سنة، وهو شعب شاب، فمهمة الوزارة هي الحفاظ على الناس وعلاج المرضى، وجزء من الحفاظ على الصحة هو ممارسة الرياضة، ونتمنى أن شباب مصر يتجه إلى الأنشطة الرياضية وندعم وزارة الشباب والرياضة في أي نشاط رياضي».

وهنأت وزيرة الصحة والسكان، الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والحكومة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد على نجاح البطولة، مشددة على أن هذا الحدث أثبت للعالم أن الحكومة المصرية قوية.