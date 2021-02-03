الصحة: «نظام الفقاعة» أنقذ المشاركين في مونديال اليد من كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ قطاع الطب الوقائي يبتكر أساليب الوقاية والحماية والإجراءات الاحترازية، فرغم حداثة فيروس كورونا المستجد، إلا أنّ قيادات الوزارة استطاعت ابتكرت نوعًا من التأمين الطبي للفرق المشاركة في بطول العالم لكرة اليد، وكل القائمين عليها، وهو «نظام الفقاعة».

وأضافت وزيرة الصحة، في تصريحات خاصة مع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، على هامش مشاركتها في مؤتمر صحفي لتكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة والصحة والسكان، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: «جرى تقسيم ملاعب البطولة إلى مناطق، كل منطقة تتوفر فيها إجراءات احترازية بشكل معين مع منع الانتقال من مكان لآخر، كما أنّ المعامل المركزية وهيئة الإسعاف لعبوا دور كبير، والفنادق قدّمت خدمات متكاملة مثل المعامل، وكل أنواع الأدوية، وغرف رعاية مركزة، وجرى تخصيص 7 عيادات، إضافة إلى 8 عيادات متنقلة».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «زملاؤنا في قطاع الطب الوقائي كانوا مشرفين على صحة الغذاء ومقاومة الآفات في الحدائق والفنادق والملاعب»، مؤكدة التنسيق المتكامل والمحاكاة قبل البطولة، ولذلك فتطبيق نظام الفقاعة لم يواجه تحديات في البطولة.

وأردفت أنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كان حريصا على الاجتماع معها، ومع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكل الاتحادات المشاركة في البطولة، لإجابتهم على الأسئلة التي كانت تعبر عن تخوفاتهم: «لما جاوبتهم نزلوا من تاني يوم ومبقوش خايفين وحسوا بالأمان الطبي، ونجحت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي في المنظومة، اللي خلّت 100% من المشاركين في البطولة ميصابوش بفيروس كورونا».