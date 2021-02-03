أبو طالب: لبنان يحتاج إلى هدوء وتوافق ونظر للمستقبل

قال الدكتور حسن أبو طالب، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن زيارة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى مصر اليوم هاما في ظل مرور لبنان بأزمة اقتصادية وأزمة ثقة من جانب الشعب اللبناني للشخصيات السياسية هناك.

لبنان يحتاج إلى هدوء وتوافق ونظر للمستقبل

وأضاف أبو طالب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن لبنان يحتاج هدوء وتوافق ونظرة للمستقبل ومعالجة التداعيات التي يعاني منها المواطن اللبناني من جراء الإغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

الحريري استعرض مع السيسي مساعدة مصر لبلاده

وتابع عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية: «سعد الحريري جاء ليستعرض الوضع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل مساعدة مصر للبنان ووقوفها بجانبه بشكل مادي ودعمها لتماسك لبنان، ويجب على لبنان الوقوف ضد عودة العمليات الإرهابية، خاصة في ظل الإرهابين استغلال الفراغ الحادث في الدولة حيث استطاعت قوات الجيش اللبناني القبض على إرهابيين أمس».

لابد من التكامل بين الحكومة والنخبة في لبنان

وواصل: «لابد من تكامل بين الحكومة والنخبة في لبنان للنظر إلى البلد باعتبارها أيقونة يجب الحفاظ عليها ومصر تضع إمكاناتها لمساعدة لبنان دون التفرقة بين أي فئة أو دين لدعم المكون الفريد للدولة اللبنانية، لافتا إلى أن هناك عناد سياسي في لبنان وإصرار جر لبنان لمعادلة سياسية كبيرة وعلى الدولة السعي لمنع هذا الاحتمال».