نوال الزغبي تتصدر تريند تويتر في لبنان قبل طرح «عقلي وقف» غدا

تطرح النجمة اللبنانية نوال الزغبي، كليب أغنيتها الجديدة «عقلي وقف»، في السادسة مساء غد الخميس، عبر منصات نوال الرسمية، وتطبيق «ديزر»، وقناة شركة «روتانا» على يوتيوب، في باكورة أعمالها لعام 2021.

وأغنية «عقلي وقف» باللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج فادي حداد، وتقول: «أنا عقلي وقف مش عارفة أنا مالي بجد.. أنا أول مرة اتخطف.. قدام الدنيا بحالها لأول مرة.. اعترف».

الأغنية جاءت ضمن الكلمات الأكثر تداولا على تويتر، في لبنان، بعد حملة من الدعم من قبل جمهور نوال الزغبي اللبناني.

وكشفت نوال الزغبي، عن أن الأغنية قد استمعت لها الفنانة لطيفة، خلال لقائهما سويا، فى دبي، وعلقت «لطيفة» عليها بأنها «أغنية قنبلة»، كما استمع لها الفنان الإماراتي فايز السعيد، وشاهد جزءا من الكليب، قبل الانتهاء منه.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، كانت أغنية «اتحاربت» وهي تتر مسلسل «سلطانة المعز» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وتقول كلماتها:

اتحاربت أنا واتكرهت

وشككوني في نفسي تُهت

اتحاسبت وشيلت ذنب

شفُت غدر وشفُت كدب

حاولوا ياما يهدوا فيا

مين معايا ومين عليا

الحياة مليانة ظَلمة

وناس كتيرة مُزيفة

ناس مايتوصفوش بكلمة

والأمان بنا اختفى

مين تأمنه وتبقى ضامنه

مهما كان أقرب ماليك

العشم ودفعت تمنه

غدر ظلم وجم عليك

والحقايق واحدة واحدة

بكرة حاتشوفها بعينيك

اتوجعت أنا واتصدمت

كنت هضعف بس قُمت

والحياة دي اديتني درس

أبقى عايشة لنفسي بس

يمكن أسلم م الأذية

بعدي عنهم راحة ليا

عمري أبداً ما اتشكرت

مين واساني اما اتكسرت

كله سابني أعيش في هم

واتحدفت انا بالتُهم

شُفت قسوة مش عادية

عمرى ما انسي الفترة ديا.