نظر دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات بـ«هندسة الأزهر»: النقابة لم تعترف به

تبدأ اليوم هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، نظر أولى جلسات دعوى إلغاء قسم النظم والحاسبات، وضمه إلى قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة - جامعة الأزهر، وتعديل شهادة المدعي بأن تتضمن حصوله على بكالوريوس الهندسة الكهربية، شعبة نظم التحكم الآلي والآلات الحاسبة.

وكان محمد حامد سالم، المحامي وكيلا عن عمار البرعي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإلغاء قرار الامتناع عن تعديل شهادة تخرج المدعي، بأن تتضمن حصوله على درجة الإجازة العالية «البكالوريوس في الهندسة الكهربية»، شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه شهادة تخرج رسمية بذلك، وكذلك إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قسم النظم والحاسبات بكلية الهندسة - جامعة الأزهر، وضمه إلى الآخر «الهندسة الكهربية».

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 7818 لسنة 75 ق وزيري التعليم العالي والقوى العاملة، ونقيب المهندسين، و شيخ الأزهر، ورئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الهندسة بنين، جامعة الأزهر بالقاهرة.

وذكرت الدعوى أن المدعي تخرج من كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر، وحصل على شهادة تخرج تفيد أنه حاصل على درجة الإجازة العالية (البكالوريوس) في هندسة النظم والحاسبات، دور مايو 2016/2017 بتقدير عام جيد، واعتمد مجلس الجامعة نتيجته بتاريخ 25/7/2017.

وأضافت الدعوى أن قسم النظم والحاسبات، دخيل على كلية الهندسة - جامعة الأزهر؛ إذ كان أساس وأصل هذا القسم عبارة عن شعبة من شعب قسم الهندسة الكهربية، وكان يحمل اسم شعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، واستئصلت هذه الشعبة من القسم المذكور، وأنشأت كقسم منفصل ومستقل بالكلية، وتغير المسمى للنظم والحاسبات لتصبح الشعبة بعد استئصالها وانفصالها «قسم النظم والحاسبات»، وهذا القسم بهذا المسمى غير «معترف به، وموجود» في أكثر من 22 جامعة مصرية أخرى، وأصبح مسماه يتشابه مع مسميات أخرى، مثل هندسة الحاسبات والاتصالات، وأقسـام كليات الحاسبات والمعلومات على مستوى جامعات الجمهورية، ولم يلق هذا المسمى في شهادة التخرج أي اعتراف من نقابة المهندسين أو الشركات والمصانع التي تطلب وظائف مهندسين كهرباء.

وأضافت الدعوى أن المدعي قد فوجىء هو وغيره من الخريجين، أنهم تعرضوا لأكبر عملية خداع وتلاعب بمستقبلهم؛ إذ أنهم درسوا ذات مواد التخصص لقسم الهندسة الكهربية الثابتة باللائحة ومقرراتها بشعبة نظم التحكم الآلي والحاسبات، ولم يذكر ذلك في شهادة التخرج، الأمر الذي عرقل مسيرتهم العملية، وفوجئوا بتشابه المسمى في شهادتهم بمسميات كليات ومعاهد الحاسبات والمعلومات، الأمر الذي تسبب له في أضرارا بالغة، بسبب وجود مسمى النظم والحاسبات دون أي إشارة للهندسة الكهربية التي درسوها أو لعبارة التحكم الآلي، بجوار كلمة نظم في شهادة التخرج من الجامعة.