دعوى مستعجلة أمام مجلس الدولة بشأن «عبد المعبود»

أقام أحمد عبد المعبود عبد العزيز، ومجدي عبد المعبود عبد العزيز، و شركائهما «البن اليمني»، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالبون فيها بإلغاء قرار لجنة التظلمات في التظلم رقم 5353 الصادر بتأييد قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية «محمد عبد المعبود»، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية بتسجيل العلامة التجارية رقم 374975، على جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم 30، باسم الشركة.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 26734 لسنة 75 ق، كلَا من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته، ومدير الإدارة العامة للعلامات التجارية بصفته.

وأكدت الدعوي، أن بتاريخ 15 أكتوبر 2018 تقدمت الشركة الطالبة أمام الإدارة العامة للعلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة التجارية «محمد عبد المعبود» داخل جمهورية مصر العربية و قيد الطلب برقم 379975، على جميع المنتجات الواردة بالفتة رقم 30 ، ولكن قررت الإدارة العامة للعلامات التجارية رفض تسجيل العلامة وذلك للتعارض مع العلامات الاتية : العلامة «عبد المعبود» رقم 274058 المسجلة في الفئة رقم «30»، والعلامة «عبد المعبود» رقم 274061 المسجلة علي الفئة رقم «43».

وأضافت الدعوى أن الشركة قدمت التظلم رقم 15353 أمام لجنة التظلمات الخاصة بنظر التظلمات على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية والمنصوص عليها فى المادة 78 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والتي تنص على أنه يجوز للطلب أن يتظلم من قرار الإدارة فى ميعاد ثلائين يوما من تاريخ إخطاره به ويرفع التظلم إلي لجنة تشكل لهذا الفض بقرار يصدره الوزير المختص، وأن بتاريخ 4 نوفمبر2010، قررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني، وفي الموضوع برفض التظلم وتأييد قرار الإدارة ورفض تسجيل العلامة رقم 379975 .