«التعليم» تطالب المدارس بسرعة التجهيز استعدادا لامتحانات التيرم الأول

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بسرعة تجهيز المدارس، لعقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بعد 20 فبراير الجاري، بعد أن أجلت بسبب ذروة تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أن الامتحانات لن تؤجل لشهر مايو المقبل.

وقالت الوزارة، إنه سيتم إعلان تفاصيل وسيناريوهات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم والشهادة الإعدادية، الأحد 14 فبراير الجاري، مؤكدة أنه لا توجد أي قرارات بإلغاء الامتحانات بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى عودة الدراسة وبداية الفصل الدراسي الثاني، في 21 من الشهر ذاته.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة نحو استكمال العام الدراسي الحالي، تزامنا مع تفشي وباء كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على عقد امتحانات التيرم الأول؛ للحفاظ على مستقبل أبنائها الطلاب، موضحا أن هناك إجراءات وقائية مشددة ستنفذ بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من أي مكروه.

وقال «مجاهد» في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة قادرة على خروج الامتحانات إلى بر الأمان، في ظل جائجة كورونا، منوها إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارة والمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتعقيم المدارس والفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، استعدادا لعودة الدراسة، لافتا إلى أن انخفاض معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مؤشر حقيقى لعقد الامتحانات وعودة الطلاب للمدارس.