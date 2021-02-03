الحكومة تستجيب لـ«الوطن» لعلاج مريض «وحمة دموية» ونقله لمعهد ناصر غدا

في استجابة سريعة من رئاسة مجلس الوزراء، إلى حالة الشاب السيد أحمد صرصار، ويبلغ من العمر 25 عاما، ويعاني من مرض نادر، أطلق عليه الأطباء اسم «وحمة دموية» في خده الأيسر، وتتسبب له في ورم كبير، ووجه بعلاجه سريعا على نفقة الدولة.

وجاءت الاستجابة سريعا، بعد نشر «الوطن» قصته اليوم، تحت عنوان «السيد» يعيش كالخفاش.. «وحمة دموية» دمرت ملامح وجهه: مرضي نادر وبيخافوا مني»، وتواصلت رئاسة مجلس الوزراء مع أحمد صرصار والده، للاطئمنان على حالة نجله الصحية وتحديد موعد لنقل «السيد» غدا في الـ5 صباحاً إلى مستشفى معهد ناصر، والتوجه إلى متخصص أوعية دموية، لمساعدته على تلقي العلاج الصحيح لحالته والانتهاء من المأساة التي يعيشها نجله.

وتواصل أيضا الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمنهور مع «أحمد» للاطئمنان على حالة نجله، كما تواصل معه مدير مستشفى شبراخيت: «المسؤولين كلموني وقالوا لي جهز ابنك الصبح والإسعاف هتيجي تنقله وهنروح المستشفى وقالوا لي هنتولى حالته على نفقة الدولة وكنت مبسوط قوي ومش مصدق نفسي انبي خلاص هيتعالج صح والدولة بنفسها استجابت زي ما كنت بدعي ربنا ليل نهار أنهم يساعدوا ابني».

منذ 11 عاما يعيش السيد أحمد صرصار، البالغ من العمر 25 عاما، معاناة حقيقة بتفاصيل مأساوية، إذ يعاني من مرض نادر يطلق عليه «وحمة دموية»، في خده الأيسر، تتسببت له في ورم كبير، أحيانا ينزف من الدماء فجأة حال تعرضه إلى ضغط عصبي أو حزن شديد.

ويقول «السيد» إنه لا يعيش حياة طبيعية كباقي أقرانه، فهو حبيس غرفته، يرفض الخروج أو استقبال الزوار خشية من أن يراه أحد ويتنمر به، كما أصبح يخجل من وجهه، ويرفض النظر إلى المرآة: «شكلي وحش جدا، وكل الولاد الصغيرة في الشارع بقوا بيخافوا مني، ويقولوا عليا أبو وش ضخم أهو.. وأكتر حاجة بتوجع قلبي لما بخرج وأركب مواصلات، كل الناس بتنزل وبيخافوا مني زي ما يكون أنا مسخ».