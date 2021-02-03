«الري»: الاستفادة من مياه «الصرف الزراعي» في سد العجز المائي

بحث الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، الموقف المائى ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، مشدداً خلال اجتماع عقده، أمس، مع القيادات التنفيذية بالوزارة على الاهتمام بتطهير الترع والمصارف.

ووجّه «عبدالعاطى» بمواصلة المجهودات المبذولة من جميع جهات الوزارة للتصدى لجميع أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات، وإرسالها إلى النيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، ومتابعة عدم تكرار التعدى وإزالة جميع التعديات فى مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدّمة لجموع المنتفعين.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجّهاً بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، ووجّه بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، تمهيداً لتأهيلها، كما بحث الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، مع ضرورة مواصلة الإجراءات التى تتّخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الرى الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى.

وناقش الاجتماع أيضاً الإجراءات المتّبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول. وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى قد تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة. كما استعرض موقف المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، موضحاً أن الوزارة تدرس حالياً الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية.