8 ملايين جنيه لدعم شبكة الري بالصرف المعالج في شرم الشيخ

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بتفقد أعمال تنفيذ شبكة الري بمياه الصرف المعالج، التي يجري إنشاؤها أمام حديقة الصداقة الدولية في مدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ أنه يجري تدعيم شبكة ري مياه الصرف الصحي المعالج بمدينة شرم الشيخ بتكلفة تقدر بنحو 8 ملايين جنيه، لري المساحات الخضراء وزيادتها، والتوسع في هذا النظام بجميع مناطق شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن جرى تنفيذ شبكة مياه الري أمام حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ بطول 7 كيلومترات، بدايةً من ميدان الصداقة الدولي باتجاه طريق المطار، حتى مدخل طريق (شرم الشيخ - دهب)، بهدف توفير مياه الري للمساحات الخضراء.

وأكد المحافظ أن استخدام شبكة ري مياه الصرف الصحي المعالج في ري المساحات الخضراء بالمدينة، سيسهم في إرساء قواعد التنمية المستدامة، وتوفير أكثر من 2000 متر مكعب من المياه المعالجة يومياً، وبالتالي تقليل تكلفة ري المساحات الخضراء بالمدينة، والتغلب على مشكلة نقص مياه الري.

كما قام محافظ جنوب سيناء بجولة ميدانية بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، لمتابعة نسب التنفيذ، وتقدم العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ومنها أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وتابع المحافظ أعمال تطوير بعض الطرق والمحاور العرضية بالمدينة، والتي ستسهل حركة السير، وتوفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة.

وقال فودة إنه يجري أيضاً تطوير طريق شارع الرياضات البحرية بمنطقة هضبة أم السيد، بطول 1.7 كيلومتر، وبعرض 30 متراً.

وأوضح المحافظ أنه جرى الانتهاء من إنارة طريق شارع الرياضات البحرية، وجاري استكمال أعمال البردورات، تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، والتي تتضمن رفع كفاءة الطريق وتوسعته وتجميله، وإنشاء أعمال مشايات على الجانبين، وإنشاء ساحة لانتظار السيارات، وحارات تهدئة، بهدف توفير الدخول والخروج الآمن.