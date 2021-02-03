عاجل.. عودة التيار الكهربائي للغردقة.. ومصدر يوضح السبب

عاد التيار الكهربائي إلى مدينة الغردقة، منذ قليل، بعد انقطاع لمدة تجاوزت الساعة، دخلت المدينة خلالها في ظلام دامس.

وكشف مصدر مسؤل بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن انقطاع الكهرباء كان بسبب عطل فني في المحطة الرئيسىة المغذية جنوب مدينة الغردقة، وذلك بسبب الرطوبة الزائدة، لما تشهده البلاد من أحوال جوية غير مستقرة، نتج عنه تأثر المحطة بالعوامل الجوية.

وأكد المصدر، أن فرق من الصيانة الدورية، تتابع محطة المحاولات الرئاسية للمدينة طوال 24 ساعة، حيث قامت فرق الصيانة على الفور بالتوجه إلى المحطة الرئيسية وإصلاح العطل وعمل الصيانة اللازمة، لعودة التيار الكهربائي.

كانت مدن الغردقة وسفاجا والقصير، شهدت مساء اليوم الأربعاء، أمطار خفيفة على بعض المناطق، استمرت لعدة دقائق، وتكاثف الغيوم والسحب وسوء الأحوال الجوية.

أعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية ومواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة والتي تصل إلى حد السيول على الجبال وبعض مدن المحافظة.

وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة، المزودة باللوادر وسيارات الإنقاذ وكاسحات وسيارات الشفط، للسيطرة على أي أمطار، وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين.

وكشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن ما قامت به الدولة من إنشاء سدود وبحيرات، أسهم بشكل كبير في حماية المحافظة من السيول وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمياه الجوفية، بإنشاء 28 سد، وبحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية استعداداً لمو وهبوط الأمطار ومواجهة السيول، بمدن المحافظة، حيث تم تجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.

كانت أفادت غرفة العمليات بمحافظة البحر الأحمر، ببتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية طبقآ لتوقعات الأرصاد الجوية حيث تبدأ حالة من عدم الإستقرار، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة علي بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر.