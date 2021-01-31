إيمي طلعت زكريا بالمستشفى بسبب أزمة صحية: «كنت رايحة الغردقة أغير جو»

تعرضت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، لوعكة صحية ألمت بها ودخلت على إثرها المستشفى أثناء تواجدها بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حسب ما أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

تتواجد حاليا بالغردقة

ونشرت إيمي طلعت زكريا،عبر حساتبها على موقع «فيس بوك» صورة لها من داخل إحدى المستشفيات، وبيدها «كانيولا» خاصة بالمحاليل، معلقة عليها بقولها: والله كنت رايحة الغردقة يومين أغير جو بس بكل نشاط وحيوية، قضيتهم في المستشفى، الحمد لله على كل شيء.

وفي شهر أكتوبر الماضي أهدت إيمي طلعت زكريا، في الذكرى الأولى لرحيل والدها أغنية جديدة تحمل اسم «بنت أبوها» من ألحان عمرو زكي، وقالت لـ«الوطن» إنها فكرت في وضع إفيهات والدها طلعت زكريا في الأغنية، ولكن بعد ذلك قررت أن تكون هذه الأغنية إهداء لكل بنت فقدت والدها وتعبر عن حالة عامة وليس خاصة.

وسبق ونشرت إيمي طلعت زكريا، صورة تجمعهما بوالدها الراحل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، وعلقت عليها بقوله: أبى.. ابنتك كبرت مائة عام منذ غيابك عندما فقدتك، أحسست بعمري أضعاف ما عليه، أسأل الله أن يجمعنى بك فى جنات النعيم.

كما نشرت إيمي طلعت زكريا صورة أخرى وهى تختضن والدها الراحل، وعلقّت عليها بقولها: نفسي في الحضن ده أوي دلوقتي هيقول كلام كتير أوى.. نفسي أحس بيك زي زمان بس دي إرادة ربنا.. ولنا لقاء قريب يا أبى ربنا يرحمك.. بنت أبوها.